3 августа в Пскове будут ловить нарушающих ПДД пешеходов и не оплативших штрафы водителей

10:16, 01 августа 2017, ПАИ

В четверг, 3 августа, в Пскове сотрудники ДПС ГИБДД будут проводить массовые проверки с целью выявления нарушений Правил дорожного движения пешеходами, а также выявления водителей, не уплативших административные штрафы в установленный законом срок.

Как сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области, с 9:30 до 10:30 проверки будут проводиться на пересечении Ваулиногорского шоссе и улицы Леона Поземского, с 10:30 до 11:30 — на пересечении Сиреневого бульвара и проспекта Энтузиастов, а с 11:30 до 12:30 - на перекрёстке улиц Труда и Инженерной.