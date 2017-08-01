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Общество

3 августа в Пскове будут ловить нарушающих ПДД пешеходов и не оплативших штрафы водителей

В четверг, 3 августа, в Пскове сотрудники ДПС ГИБДД будут проводить массовые проверки с целью выявления нарушений Правил дорожного движения пешеходами, а также выявления водителей, не уплативших административные штрафы в установленный законом срок.

Как сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области, с 9:30 до 10:30 проверки будут проводиться на пересечении Ваулиногорского шоссе и улицы Леона Поземского, с 10:30 до 11:30 — на пересечении Сиреневого бульвара и проспекта Энтузиастов, а с 11:30 до 12:30 - на перекрёстке улиц Труда и Инженерной.

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