Вопросы размещения нестационарных торговых объектов обсудили в Пскове

14:48, 01 августа 2017, ПАИ

Основной темой встречи Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылёва, общественной организации «Опора России», предпринимателей с главой города Пскова Иваном Цецерским и главой администрации города Игорем Калашниковым было обсуждение вопроса о схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей Псковской области.

На сегодняшний день камнем преткновения стал проект новой схемы, разработанный администрацией города Пскова. Значительная доля объектов – более 80 была исключена из схемы. Основанием для исключения такого количества объектов НТО послужило мнение Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия о том, что объекты НТО, размещенные на территории зон охраны объектов культурного наследия, исторических поселений, не имеют право на существование, отметили в аппарате уполномоченного.

С мнением комитета категорически не согласился бизнес-омбудсмен, которого поддержала прокуратура Псковской области. В противовес заключению комитета Уполномоченный и прокуратура отметили, что ни федеральное, ни региональное законодательство не содержат прямого запрета размещения объектов НТО в границах территорий объектов культурного наследия, а лишь закрепляют правило о том, что на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

Кроме того, при разработке проекта схемы, считает Аркадий Мурылёв, не было учтено положение о необходимости сохранения мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения новой схемы, закрепленное в федеральном законе о государственном регулировании торговой деятельности. «Соответственно, разработчикам проекта схемы следует, как минимум, вернуть все объекты, которые были включены ранее. На этой позиции настаивает бизнес-омбудсмен и прокуратура области», - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

По словам Аркадий Мурылёва, проект на начальной стадии обсуждался исключительно среди разработчиков и органов власти, от которых требовалось согласование, что, по мнению уполномоченного, недопустимо. На встрече с органами власти города бизнес-омбудсмен отметил необходимость проведения публичных консультаций и согласился с главой города, который объявил о начале публичных обсуждений в отношении проекта схемы размещения НТО, так как данный документ затрагивает вопросы осуществления предпринимательской деятельности и должен быть разработан с учетом мнения бизнес-сообщества Пскова.

На данный момент ведутся переговоры с органами власти, основной целью стоит поиск компромиссного решения. «Практика взаимодействия прошлых лет показала, что решения, которые будут устраивать обе стороны, могут быть найдены, на что следует надеяться и в данном случае», - заключили в аппарате правозащитника.