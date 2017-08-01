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«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области

Партия «Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов, имевших судимость, на предстоящие 10 сентября выборы в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, контрольно-ревизионная служба комиссии в ходе контроля процедуры регистрации кандидатов в депутаты и на должности глав районов выявила, что 48 кандидатов, выдвинутых от политических партий, имели судимость, которая на сегодняшний день погашена — это цифра составляет более 2,5% от общего количества выдвинутых кандидатов.

Наибольшее количество кандидатов с погашенной судимостью у партии «Родина»: 8 из 104, или 7,7 % от общего количества выдвинутых претендентов на получение мандатов. У КПРФ процент судимых составляет 5,2%, у «Гражданской Платформы» - 3,6%, у «Яблока» - 2,8%, у ЛДПР - 2,8 %, у «Справедливая Россия» - 1,7%. Наименьший процент- у «Единой России» - 0,5%.

Напомним, ранее проверка установила, что кандидат от «Яблоко» пытался скрыть судимости по ст.144 п.4.2, ст.328 и ст.161 ч.2. В результате он был исключен из единого списка партии постановлением территориальной избирательной комиссии Великих Лук.

Кроме того, в ходе проверок выяснилось, что у двух кандидатов нет права быть избранными из-за наличия гражданства иностранного государства. Это кандидат от «Справедливой России» и самовыдвиженец.

В настоящее время продолжается проверка доходов и имущества кандидатов в пределах установленных сроков. Кроме этого территориальные избирательные комиссии направляют запросы в учебные заведения о проверке информации, представленной кандидатом о полученном образовании, проверяют открытия счетов избирательными объединениями, кандидатами и соблюдения порядка их ведения.

Работа по открытию счетов завершается, теперь основной задачей контрольно-ревизионных служб при избиркомах становится контроль за избирательными фондами.

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  • Выборы-2017
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