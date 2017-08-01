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Экономика

В первом полугодии доходы бюджета Псковской области на 6,5% превысили показатель аналогичного периода 2016-го

По данным на 1 июля доходы бюджета Псковской области составили 11 млрд 487,5 млн рублей, что составляет 44,5% к годовым назначениям. Из этой суммы налоговые и неналоговые доходы - 7 млрд 134,1 млн рублей, или 44,5% к годовым назначениям. Такие цифры озвучила начальник финансового управления региона – заместитель губернатора Татьяна Баринова на заседании администрации области 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Баринова, выступая с отчётом об исполнении бюджета в первом полугодии, отметила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года   доходная часть выросла на 6,5%, налоговые и неналоговые доходы увеличились на 3,4%.

«Не радует мониторинг поступления налога на прибыль по консолидированным группам», - отметила Татьяна Баринова. Она добавила, что недоимка по налогам в местных бюджетах превышает 100 млн рублей, и рекомендовала усилить работу с районами по взысканию долгов.

Расходы областного бюджета на 1 июля исполнены в сумме 12 млрд 381,2 млн рублей, что составляет 43% к годовым назначениям, или 105,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По состоянию на 1 июля основная доля расходов областного бюджета - 7 млрд 382,6 млн рублей или 59,7% -  приходится на социальную сферу: на образование пошли 2 млрд 700 млн рублей, на здравоохранение - 2 млрд 11 млн рублей, на социальную политику - 2,6 млрд.

Татьяна Баринова отметила, что область получила более 6 млрд рублей в виде субсидий из федерального бюджета, это деньги на строительство перинатального, развитие сельского хозяйства и другие программы.

Дефицит бюджета составил 893,7 млн рублей или 5,6% налоговых и неналоговых доходов казны региона.

Вице губернатор подчеркнула, что область не имеет просроченной задолженности по долговым обязательствам и просроченной кредиторской задолженности.

Глава региона Андрей Турчак заявил, что основная задача – это выполнение прямых социальных обязательств. Среди главных направлений работы он назвал выполнение программы расселения из аварийного жилья, которая должна быть закончена 1 сентября, ввод перинатального центра и подготовка к отопительному сезону. 

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