2 августа в псковской галерее «Цех» откроется выставка работ фотографов-экстремалов

10:50, 01 августа 2017, ПАИ

В среду, 2 августа, в псковской галерее «Цех», расположенной в административном здании Псковского академического театра драмы (улица Пушкина, 13-А) откроется выставка работ фотографов-экстремалов Вадима Махорева и Виталия Раскалова «On the roofs» («На крышах»).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, Вадим и Виталий занимаются руфингом, то есть исследуют города и другие места, забираясь без страховки на крыши самых высоких зданий, перекрытия мостов и индустриальные объекты. На выставке будут представлены фотографии, сделанные ими с этих высотных точек, а также изображающие процесс подъёма на вершины.

Экспозиция будет открыта со 2 августа по 13 сентября ежедневно с 15:00 до 20:00. Билеты можно приобрести на входе в Галерею «Цех». Стоимость посещения – 100-150 рублей.