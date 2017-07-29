За получение взятки будут судить начальника оперативного отдела исправительной колонии в Себежском районе

10:54, 01 августа 2017, ПАИ

Прокурор Себежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника оперативного отдела ФКУ ИК – 6 УФСИН России по Псковской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и частью 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установлено, что 13 апреля обвиняемый, имея в соответствии с должностной инструкцией возможность непосредственно контактировать с осужденными, предложил одному из них пронести на режимную территорию ФКУ ИК – 6 УФСИН России по Псковской области шесть мобильных телефонов за денежное вознаграждение, то есть взятку, в размере 100 тыс. рублей.

20 апреля обвиняемый с целью реализации ранее достигнутой договоренности незаконно пронес на режимную территорию исправительного учреждения мобильные телефоны и, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, в кабинете оперативных работников незаконно передал их осужденному.

Уголовное дело направлено в Себежский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что санкция части 3 статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, части 1 статьи 285 УК РФ – до четырех.