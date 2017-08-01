Соцстипендии по потере родителей смогут получать псковские студенты от 18 до 23 лет

11:14, 01 августа 2017, ПАИ

Студенты от 18 до 23 лет, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, будут получать государственную социальную стипендию. Об этом сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов на заседании администрации области 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Государственные социальные выплаты расширили в соответствии с пунктом 5 статьи 4 закона области от 11 января 2005 № 411-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в редакции Закона области от 22 июня 2017 № 1785-ОЗ) и частью 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 № 359-ФЗ).

Основаниями для выплаты государственной соцстипендии являются нахождение в академическом отпуске (за исключением призванных на военную службу), в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (ранее - только нахождение в академическом отпуске по медицинским показаниям).

Псковские депутаты поддержали данное постановление, которое будет реализовано за счет средств Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы».