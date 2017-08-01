Андрей Турчак: Нужно приложить все усилия, чтобы школа в Великих Луках была введена к 1 сентября 2018 года

11:21, 01 августа 2017, ПАИ

«Нужно приложить все усилия, чтобы школа в Великих Луках была введена в эксплуатацию к 1 сентября 2018 года», - заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании администрации региона 1 августа. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона отметил, что на сегодняшний день имеется отставание от графика в один месяц.

Губернатор предложил использовать опыт Пскова, где новая школа уже построена, по синхронизации вопросов, вязанных с мебелью и оборудованием.

Андрей Турчак также уточнил у начальника Управления образования Псковской области Александра Седунова как обстоят дела с кампусом ПсковГУ.

«В августе документы будут вынесены на проведение конкурсных процедур», - сообщил Александр Седунов, а первый заместитель губернатора Вера Емельянова добавила, что сейчас получено положительное заключение главгосэкспертизы, документы направлены в Министерство образования и науки.

Глава региона подчеркнул, что этот объект не должен превратиться в долгострой.

Обсуждение стоящихся образовательных объектов состоялось в рамках рассмотрения проекта постановления администрации области «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» и о признании утратившими силу отдельных актов администрации области».

Александр Седунов отметил, что внесение изменений обусловлено приведением программы в соответствие с государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, законом Псковской области «Об областном бюджете на 2016 год» и законом Псковской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В частности, поправки касаются строительства новых школ в Пскове и Великих Луках, участия региона в нескольких федеральных программах и поступления средств из госбюджета.