На 5% увеличен прожиточный минимум в Псковской области

11:43, 01 августа 2017, ПАИ

На заседании администрации Псковской области 1 августа был рассмотрен проект постановления «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области за II квартал 2017 года». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель Госкомитета региона по труду и занятости Сергей Аржаников отметил, что расчет величины прожиточного минимума производится в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ», законом области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Псковской области» и постановлением Псковского областного Собрания.

Расчет величины прожиточного минимума, подчеркнул докладчик, проведён по Правилам исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Псковской области.

Величину прожиточного минимума за II квартал предлагается установить в расчете на душу населения 10 тыс. 876 рублей, для трудоспособного населения – 11 тыс. 798 рублей, для пенсионеров – 9 тыс. 3 рубля, для детей – 10 тыс. 652 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прожиточный минимум практически по всем категориям увеличен на 5%, для пенсионеров – на 5,1%.

Сергей Аржаников отметил, что в Псковской области устанавливаемая величина прожиточного минимума выше предполагаемой величины в целом по России: на душу населения - на 5,3 %, для трудоспособного населения - на 5,4%, для пенсионеров - на 5,8%, для детей - на 4,8%.

Отметим, что величина прожиточного минимума учитывается при выплате пособия малоимущим гражданам, выплате детских пособий малоимущим семьям, при расчете субсидий на оплату услуг ЖКХ.

Участники заседания поддержали данный документ.