Сити-менеджер Пскова отчитался о ходе ремонта дорог и дворов

11:50, 01 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 1 августа, на заседании администрации Псковской области губернатор Андрей Турчак попросил сити-менеджера Пскова Игоря Калашникова доложить о ходе ремонта дворов и дорог в областном центре.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава администрации Пскова отметил, что сейчас заканчивается ремонт улицы Некрасова, подрядчики приступили к ремонту проезжей части на улицах Льва Толстого, Гражданской, 128-й стрелковой дивизии, Вокзальной. Кроме того, ведутся работы по ремонту водопровода на улице Шестака. «Кроме того, переходим на Запсковье -- несколько улиц в августе запланированы. По дворам - 3,5 млн потратили на ремонт дворов», — добавил Калашников.

«У вас 70 дворов по плану [ремонта на 2017 год]», — заметил Турчак..

Сити-менеджер заверил, что все они будут отремонтированы. В ответ глава региона сказал, что итоги этой работы будут подводится в сентябре.

Обсуждение этого вопроса состоялось при рассмотрении проекта постановления администрации области «О нормативах финансовых затрат и Правилах расчета размера бюджетных ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Псковской области».

Первый заместитель областного госкомитета по транспорту Игорь Сильченков доложил, что представленные в проекты параметры финансирования дорожных работ были разработаны с учетом рекомендаций Правительства РФ о необходимости утверждения нормативов финансовых затрат с учетом реальной возможности их применения. В связи с этим нормативы финансовых затрат по Псковской области предлагается установить в размере 50% от размеров нормативов финансовых затрат, утвержденных постановлением кабинета министров в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

В таком случае потребность в ежегодных затратах на содержание, ремонт и капремонт автодорог регионального значения Псковской области в соответствии с предлагаемым нормативами составит 14 млрд 747 млн 275 тысяч рублей в ценах 2017 года. Проектом постановления предусмотрен переход на 100% нормативное финансирование дорожных работ к 2035 году.

Проект постановления был согласован прокуратурой области и был утвержден на заседании.