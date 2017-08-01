Пять дедовичских озёр станут особо охраняемыми

11:58, 01 августа 2017, ПАИ

На территории памятников природы Псковской области «Озеро Городновское», «Озеро Локно», «Озеро Навережское», «Озеро Сево», «Озеро Узкое (Петровское)», расположенных в Дедовичском районе, усилят режим охраны. Соответствующий проект постановления приняла администрация Псковской области на заседании 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды отметил, что на данный момент сеть особо охраняемых природных территорий Псковской области представлена 28 территориями регионального значения, из них 17 – памятники природы региона, в границы 9 входят 23 водных объекта, из которых 15 – озера.

На территории всех памятников природы установлен запрет на строительство и эксплуатацию промышленных объектов, на территориях 3 памятников природы уже введен запрет на осуществление аквакультуры.

На территории 1 памятника природы в момент создания ООПТ уже действовала рыбоводная организации («Велино и Долгое»).