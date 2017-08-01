До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа

18:07, 01 августа 2017, ПАИ

2 августа на территории Псковской области ожидается переменная облачность, температура воздуха в регионе ночью составит от +13 до +18 градусов, днем - от +25 до +30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.

Напомним, что на среду в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, грозы, местами — шквалистый ветер с порывами до 18-23 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.