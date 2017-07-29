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Штраф заплатит директор плюской управляющей компании за не рассмотрение обращений граждан

Мировой судья судебного участка № 15 Плюсского района  рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении исполнительного директора ООО «Наш Дом», возбужденное прокурором района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в судебном заседании установлено, что в нарушение требований  Федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан РФ, исполнительный директор ООО «Наш Дом» в установленный срок не рассмотрел обращения местных жителей по вопросу предоставления услуг  управляющей организацией.

Постановлением мирового судьи исполнительный директор ООО «Наш Дом» признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьи 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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