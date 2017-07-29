В Пушкиногорском района на трассе Р-23 универсал Volvo с гражданами Латвии попал в ДТП

12:18, 01 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 1 августа, около 9:30 в Пушкиногорском районе на 384 км федеральной трассы Р-23 Петербург - Псков - Невель - граница с Белоруссией автомобиль Volvo V70 с госномерами Литвы попал в ДТП.

Как стало известно Псковскому агентству информации, водитель автомобиля съехал в кювет. В машине находились 5 граждан Латвии. В результате 2 человека — женщины 1968 и 1992 годов рождения — получили травмы, но от госпитализации отказались.