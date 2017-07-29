Порховичка фиктивно зарегистрировала иностранца в своей квартире

13:49, 01 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Порховскому району в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющейся информации, 30-летняя жительница Порхова за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя в квартире гражданина одной из стран СНГ, который фактически по данному адресу не проживал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации» УК РФ. Максимальный размер наказания, установленный санкцией данной правовой нормы, составляет 3 года лишения свободы.