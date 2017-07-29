Факт продажи пива подростку зафиксировали великолукские полицейские

12:48, 01 августа 2017, ПАИ

Вечером 31 июля в Великих Луках в торговой точке на улице Гражданской полицейские выявили факт продажи пива подростку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по данному факту ведется проверка. Продавцы будут привлечены к административной ответственности.

В УМВД напомнили, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность. За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность.