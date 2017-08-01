В августе будет объявлен конкурс на строительство кампуса ПсковГУ

12:55, 01 августа 2017, ПАИ

В августе будут проведены конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ на площадке будущего студенческого городка Псковского государственного университета. Об этом 1 августа на заседании администрации области заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Проект кампуса ПсковГУ получил положительное заключение государственной экспертизы. В настоящий момент пакет документов находится в Министерстве образования и науки РФ для принятия решения по корректировке бюджетных ассигнований на текущий год. По словам Веры Емельяновой, на исполнение мероприятий по строительству студенческого городка в текущем году университет подал заявку на 100 млн рублей.

Вера Емельянова выразила уверенность, что в течение недели процедуры согласования будут завершены, после чего университет будет готов объявить конкурс. «Все на низком старте. Думаю, нам ничто не помешает объявить торги в августе», — добавила первый вице-губернатор.