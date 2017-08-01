План ремонта двора на Гражданской обсудили псковичи с депутатом гордумы и сотрудником УГХ

13:17, 01 августа 2017, ПАИ

Ремонт дворовой территории и участие в программе «Формирование комфортной городской среды» обсудили на общем собрании жители домов №№ 14 и 16 по улице Гражданской в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во встрече приняли участие депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин и представитель Управления городского хозяйства администрации города Александр Станкевич.

В этом году адреса включены в план ремонта дворовых территорий муниципалитета. Жители обсудили с депутатом и представителем от УГХ, как будет выглядеть территория после ремонтных работ. Псковичи задавали вопросы по проектно-сметной документации, указывали проблемные места во дворе, на которые следует обратить более пристальное внимание при укладке асфальта. Жители также просили увеличить количество мест для парковки автомобилей.

Кроме того, Григорий Турчин рассказал псковичам, что у них есть возможность провести дальнейшее благоустройство территории их двора благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Депутат посоветовал гражданам подготовить необходимые документы, перечень которых размещен на официальном сайте администрации города Пскова, чтобы попасть в список территорий, благоустройство которых по данному проекту будет проведено в следующие годы.

Напомним, что в этом году в Пскове запланированы ремонтные работы дворовых территорий по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое. Кроме того, в Пскове действует пятилетний проект по благоустройству дворов «Формирование комфортной городской среды», который инициирован партией «Единая Россия». По данному проекту на благоустройство дворовых территорий дополнительно к утвержденному плану ремонта дворов муниципалитета выделено около 40 миллионов рублей.