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Спорт

День физкультурника отметит Псков 12 и 13 августа

12 и 13 августа в честь празднования Дня физкультурника в Пскове по инициативе Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города пройдет ряд спортивных мероприятий.  Так, в субботу в Дендропарке состоятся соревнования по велоспорту, на стадионе «Машиностроитель» - турнир по футболу среди детских и юношеских команд и соревнования по пляжному волейболу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. .

В городском шахматном клубе запланирован блиц-турнир по шахматам, на реке Великой (территория Гребной базы) - первенство города по гребле на байдарках и каноэ, от Ольгинского моста до моста Александра Невского - соревнования по ловле рыбы спиннингом с лодок.

В воскресенье рамках праздника стартуют Всероссийские соревнования по бегу по пересеченной местности «Кубок «PRO Sport-2017». Соревнования пройдут в Финском парке Набережной реки Великой.

Добавим, День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа. Впервые праздник прошел в 1939 году. С тех пор он стал всесоюзным. Ежегодно начали организовываться масштабные парады и выступления физкультурных организаций.

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