День памяти Гейченко пройдёт в Пушкинском заповеднике 2 августа

13:56, 01 августа 2017, ПАИ

2 августа, в годовщину смерти первого послевоенного директора Пушкинского заповедника Семёна Гейченко, в музее проведут традиционный день его памяти. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе «Михайловского» Лидия Токарева, в этот день в музее вспоминают всех умерших сотрудников, друзей и волонтёров заповедника.

Так, в нынешнем году наряду с Семёном Гейченко в заповеднике будут говорить о Василии Звонцове, со дня рождения которого в апреле 2017 года исполнилось сто лет.

В программе Дня памяти — лития на Ворониче, где похоронены Семён Гейченко и его жена Любовь, также многие годы работавшая в музее, а также реставратор Савва Ямщиков. Продолжат День памяти рассказом о дружбе Гейченко и Звонцова, демонстрацией видеофильма, основанного на музейных архивных материалах.

Подробнее о событиях 2 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» можно узнать здесь.