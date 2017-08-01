Братское захоронение в Невельском районе благоустроили псковские активисты ОНФ

14:08, 01 августа 2017, ПАИ

Представители Общероссийского народного фронта в Псковской области благоустроили братское захоронение воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Невельском районе, расположенное вблизи озера Волховец. Общественники укрепили фундамент обелиска захоронения, где покоится около 100 советских воинов – защитников и освободителей Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

На неудовлетворительное состояние памятника общественники обратили внимание в ходе проведения мониторинга состояния мемориалов «Вечный огонь» на территории региона. Обелиск с именами погибших солдат стоял на рассыпающемся фундаменте. Среди имен захороненных в братской могиле воинов значится Герой Советского Союза, легендарный летчик Дмитрий Ковтюлев, совершивший 141 боевой вылет и в 44 воздушных боях сбивший 12 самолетов врага. «Мы поставили армированную сетку, собрали опалубку и зацементировали развалившийся фундамент памятника. После того, как подсохнет цемент, фундамент и сам обелиск будут окрашены», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

Активисты Народного фронта в рамках региональной акции ОНФ «Мы – память» проводят работу по благоустройству захоронений и мемориальных мест времен Великой Отечественной войны. Силами общественников в этом году благоустроены уже пять захоронений. В том числе два одиночных захоронения неизвестных солдат в Великолукском районе у деревни Каменка, одно – у деревни Усть-Долыссы, возведен мемориал на месте массового захоронения погибших воинов у деревни Дубрава.

«Целью акции регионального отделения Народного фронта «Мы – память» является сохранение памяти о подвиге воинов, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. В задачи входит создание карты воинских захоронений бойцов Красной Армии времен Великой Отечественной войны и их благоустройство на территории Псковской области, благоустройство захоронений воинов-интернационалистов и воинов, погибших в горячих точках, вовлечение к этой деятельности подрастающего поколения для воспитания в нем чувства патриотизма и любви к своей Родине», – прокомментировал Козловский.