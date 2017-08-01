Началась реставрация кровли на стенах Псковского кремля (ФОТО)
Реставрационные работы начались в Псковском кремле на кровле крепостной стены от Высокой до Варламовской башни. Об этом Псковскому агентству информации сообщила первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Сергеева.
Работы проводятся в рамках проекта Всемирного банка. Данный участок должен быть отреставрирован до мая 2019 год.
Подрядчик проведет укрепление кладки, фундаментов, ремонт или замену кровельной системы в зависимости от состояния деревянных конструкций.