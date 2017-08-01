Турчак осмотрел новый энергоэффективный дом в Порхове

13:43, 01 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 1 августа, губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Порховский район осмотрел новый 42-квартирный трёхэтажный дом на улице Мебельной, построенный с применением энергоэффективных технологий для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава района Виктор Степанов подчеркнул, что это первый многоквартирный дом, построенный в Порхове за последние 25 лет.

Глава региона пообщался с жильцами, которые сказали, что довольны новым жильём. Напомним, программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, выявленного до 2012 года, закончится в регионе в сентябре.

В Порховском районе в рамках 3 этапа программы переселения необходимо было расселить 11 ветхих домов площадью 1504 м2. Площадь квартир в новом доме — 1571 м2. Проект дома был высоко оценен на совещании с заместителем гендиректора Фонда по содействию ЖКХ Владимиром Талалыкиным в ноябре 2016 года, его рекомендовали как образец для тиражирования.