Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе

14:31, 01 августа 2017, ПАИ

В августе среднемесячная температура воздуха в Псковской области ожидается около нормы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, месячная сумма осадков будет находиться в пределах 100-140% от нормы.

В первой декаде преобладающие дневные температуры составят от +20 до +25 градусов, ночные – от +11 до +16 градусов с понижением в отдельные ночи до +7…+10. Во второй и третьей декадах днём прогнозируется от +17 до +22 градусов с повышением в отдельные дни до +25…+27, ночью - от +9 до +14. Во второй и конце третьей декады высока вероятность волн холода с понижением ночных температур до +5…+10 градусов, дневные температуры в эти периоды не превысят +14…+19. Также в течение месяца высока вероятность гроз и порывы ветра со скоростью 15-18 метров в секунду.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах ожидаются около нормы для данного периода. Ухудшение гидрологической обстановки в августе не прогнозируется.

Радиационный фон прогнозируется – 9-14 мкр/ч (0,09-0,14 мкзв/ч).

В лесах региона прогнозируется 2-й класс пожарной опасности, в сухой период в отдельных районах может повышаться до 3-го.