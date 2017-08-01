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Общество

Новый сквер для отдыха появится на Завеличье в Пскове

31 июля в Управлении городского хозяйства администрации города Пскова зарегистрирована заявка на участие в отборе общественной территории на дальнем Завеличье для включения в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 год. Речь идет о территории, расположенной между детскими садами №№ 48, 50 и стадионом школы № 24, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Депутат Псковской городской Думы по округу № 9 Константин Болотин взял на контроль процесс изготовления проектной документации, проведения согласований с энергоснабжающими организациями и оказал помощь в подготовке документов для регистрации заявки. «Это место является социально значимым для большого количества жителей Завеличья, так как расположено между тремя образовательными учреждениями и шестью многоэтажными домами», - отметил депутат, добавив, что ранее возможности ремонта данной территории не было из-за дефицита бюджетных средств.

В процессе подготовки документов была проведена работа с активистами дальнего Завеличья: создание и согласование макета будущего сквера, сбор подписей, составление заявки и проведение необходимых согласований. Проект реконструкции данной территории прошел согласование на общественных слушаниях в Псковской городской Думе и зарегистрирован в УГХ.

Новый сквер будет рассчитан на все возрастные категории граждан: здесь предусмотрена площадка для отдыха жильцов и круглая велосипедная дорожка. Изюминкой сквера станет большая елка - украшение микрорайона в новогодние праздники. Все привычные для жителей тропинки к школам и автобусным остановкам будут сохранены для удобства горожан. Кроме того, предусмотрена зона для слабовидящих, которая будет иметь специальное цветовое оформление.

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