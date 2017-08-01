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На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер

В среду, 2 августа, начиная с первой половины дня в Псковской области ожидаются сильные ливни, грозы, местами — шквалистый ветер порывами до 18-23 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области со ссылкой на данный Псковского центра по гидрометеорологиии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск, в связи с чем в Пскове и Великих Луках должны пройти праздничные мероприятия. При этом 2 августа отмечается день Ильи Пророка, который в народе называли иначе Громобоем.

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