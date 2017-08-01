Более 3 тысяч ограничений электроснабжения из-за долгов ввело «Псковэнерго» в первом полугодии

15:12, 01 августа 2017, ПАИ

За первое полугодие в Псковской области в общей сложности было введено 3 тыс. 242 ограничения электроснабжения потребителей по причине накопившейся задолженности за потребленную электроэнергию. Как сообщили Псковском агентству информации в управлении реализации услуг филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», из общего количества ограничений 2 тыс. 893 приходится на физлица и 349 - на юридические.

Среди последних основными злостными должниками в регионе являются предприятия ЖКХ – муниципальные водоканалы, тепловые сети, жилищно-управляющие компании. Общая задолженность предприятий ЖКХ и организаций бюджетной сферы различного уровня достигла почти 500 млн рублей. Некоторые предприятия не оплачивают счета за электричество больше года. Так, в частности, по причине огромных периодов задолженности на сегодняшний день по области ограничено электроснабжение 72 котельных.

Ограничения потребления электроэнергии вводятся по заявкам ОАО «Псковэнергоагент». Эта организация обеспечивает учет переданной электроэнергии по сетям «Псковэнерго» и производит расчеты с потребителями на розничном рынке электроэнергии. Помимо оплаты задолженности для восстановления энергоснабжения неплательщики в дальнейшем обязаны компенсировать сетевой организации затраты на отключение и повторное подключение своих энергоустановок к сетям.

Напомним, в Псковской области действует региональная межведомственная комиссия по мониторингу платежной дисциплины, в состав которой входят представители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций.