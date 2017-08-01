Иван Цецерский: Главное – выполнить программу ремонта дворов и дорог на этот год

15:27, 01 августа 2017, ПАИ

«Главное - выполнить программу ремонта дорог и дворов на этот год, сегодня губернатор сделал акцент на том, чтобы не нарушить графики», - заявил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании 1 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Иван Цецерский отметил, что депутатский корпус выступил с инициативой собраться и обсудить проблему графика ремонта дворов, по которым есть «пробуксовка недели на две-три». «Обсудим и доведем до жителей уточненный график», - добавил он.

Глава города напомнил, что под ремонт попадает 81 дворов. «Люди джут благоустройства дворов, и не сомневаюсь, что мы ее выполним», - подчеркнул он.

Также Иван Цецерски отметил, что начался завершающий этап работы служб по подготовке к отопит периоду. «Мы ожидаем раннюю осень, поэтому все должны быть во всеоружии», - сказал он.

Кроме того, глава города сообщил, что в новой школе Пскова завершается благоустройство территории, и добавил, что в этом году августовский педсовет пройдёт в этом учебном заведении.

Ещё одной темой выступления Ивана Цецерского была начавшаяся избирательная кампания. Он обратил внимание всех, особенно силовиков, на строгое соблюдение избирательного законодательства.