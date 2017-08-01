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Общество

Глава Пскова не нашёл мусора и пьяных во время празднования Дня города

«В День города я прошел все места, где отдыхали люди, и могу сказать, что наши люди молодцы - - нигде не нашел мусора, валяющихся пьяных …», - заявил глава Пскова Иван Цецерский на координационном совещании 1 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава города спросил у участников заседания, как они оценивают прошедшие праздники. Все дали положительную оценку. Иван Цецерский отметил и положительные отзывы гостей, от которых поступают благодарности. В этой связи он попросил в кратчайшие сроки представить предложения по поощрению организаторов праздничных мероприятий.

Глава Пскова поблагодарил за обеспечение безопасности правоохранительные органы города, ГИБДД, военных, а также отметил хорошо проведённую уборку города после праздников.

С тем, что День города прошёл на высоком уровне согласился глава администрации Пскова Игорь Калашников. При этом он напомнил, что завтра будет отмечаться День ВДВ, а в воскресенье прошёл День Военно-Морского флота. Иван Цецерский заметил, что на этот праздник собрались тысячи псковичей.

Игорь Калашников также подчеркнул, что август — это месяц подготовки к зиме, выборам и образовательных учреждений к новому учебному году.

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