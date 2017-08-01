Владелица частной конюшни предложила вариант разрешения спора с властями Пскова о катании в Детском парке

16:07, 01 августа 2017, ПАИ

Владелица частной конюшни Мария Березина, которая до недавнего времени осуществляла катание на лошадях в Детском парке Пскова, сегодня, 1 августа, в эфире ПАИ-live предложила своё видение возможного компромисса «лошадниц» и муниципальных властей, который выступают против такого аттракциона в этой части города.

Она напомнила, что на прошедшей недавно встречи представителей двух частных конюшен и псковского ипподрома с главой Пскова Иваном Цецерским городские власти заявили о полном запрете катания на лошадях в Детском парке. «Хотелось бы, чтобы был не просто запрет, хотелось бы, чтобы Детский Парк тоже был включен в зоны для катания - не только Сиреневый бульвар и улица Байкова [там катания официально разрешены — ПАИ]. Мы направляли письма Цецерскому и [сити-менеджеру] Калашникову. Мы не против открыть ИП, заключить договор с администрацией на выгодных для всех условиях. Мы готовы к сотрудничеству, но по факту...»

Мария Березина напомнила, что препятствие катанию на лошадях в детском парке со стороны муниципалитета началось после инцидента 9 мая 2013 года в Ботаническом саду, когда лошадь скинула с себя псковичку с ребёнком.

«После этого была также конференция, на которой присутствовали также представители администрации, коневладельцы, — рассказала гостья ПАИ-live. — Мы собрали документы, которые были нужны, чтобы узаконить всё это. Мы создали ИП, выпустили билеты, сдали их. Никаких входящих номеров на входящих заявлениях не было, нам сказали «Ждите». Мы сели ждать. А между тем выписываются протоколы... Соответственно, мы работаем, потому что нам надо платить налог, нам надо кормить животных, нам надо самим жить. Мы ждём - никаких вообще не было действий со стороны администрации. Когда на меня составили протокол об административном правонарушении, я пошла в администрацию и сказала, что открыты все документы. Мне ответили: «А где бумажка о том, что вы были в администрации и приносили документы?». После этого я направила почтой на имя [руководителя управления культуры администрации Пскова Юрия] Мартынова все документы — и опять никаких действий не последовало. Хотя здесь был нарушен закон об обращениях граждан, в течении 30 дней мне должен был поступить ответ. Соответственно, мы закрываем все ИП, потому что ну это нереально: нас с парко выгоняют, работать нам не дают, протоколы выписывают... На тот момент Детский парк ещё был исключен из зон для катания. Может быть, поэтому администрация и оттягивала, чтобы исключить его. А когда вышло постановление, мы поняли, что катать на Сиреневом или на Байкова нерентабельно, когда кто-то будет стоять в Детском парке незаконно. На этом наши походы в администрацию закончились».

«Администрация направила всё своё внимание на запрет катания. Хотелось бы, чтобы эта проблема не решалась таким образом, чтобы был не запрет, а регулирование, — добавила Мария Березина. — Порядка 20 лет катали в Детском парке. Просто взять и убрать Детский парк из зон для катания — это, на мой взгляд, не выход из ситуации».

Она отметила, что для урегулирования вопроса можно определить конкретные маршруты катания в Детском парке, прописать время нахождения лошадей там, ограничить количество лошадей на частника. «И важно, чтобы никакая уборочная техника во время катания в парк не выезжала, потому что вот 9 мая 2013 года лошадь понесла, когда трактор выехал на дорожку», — отметила Березина и подчеркнула, что запрет на катание в Детском парке необоснован хотя бы потому, что нет гарантий наступления несчастных случаев на Сиреневом проспекте или на улице Байкова.

Также гостья ПАИ-live выразила мнение, что обязанность убирать навоз за лошадьми лежит на коневладельцах: «Я считаю, что это наша забота — убрать за лошадями. Конечно, это центр города всё-таки. Кстати, мы всегда убирали за своими лошадьми. Пусть не мешочек, но хотя бы совок, пакет... Я хочу сказать, что все всегда за собой убирали, просто когда в парке появлялись сотрудники полиции, мы просто, боясь протоколов, прыгали на коней...»

При этом г-жа Березина отметила, что «лошадницы», и она в частности, обжаловали эти протоколы, после чего дела снимались с производства за отсутствием состава преступления.