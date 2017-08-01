Четыре человека утонули в реках Пскове и Великой в июле

16:13, 01 августа 2017, ПАИ

В июле в Пскове в реке Пскове утонули два человека, столько же – в реке Великой. Все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил председатель комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации Пскова Владимир Воробьёв на координационном совещании по итогам июля, которое прошло 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Воробьев добавил, что чрезвычайных ситуации в прошедшем месяце в Пскове не было, в городе произошли 13 пожаров.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили более 6 тыс. обращений, в том числе 3 тыс. 900 по вопросам городского хозяйства, более 800 из них касались нарушений в системе жизнеобеспечения.

Также Владимир Воробьёв рассказал, что 31 июля была проведена проверка работы системы «112», претензий нет. Проверку осуществляло Министерство по связи и коммуникациям.