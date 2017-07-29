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18 псковичей наказали в июле за появление в нетрезвом виде в общественных местах

За июль в Пскове 18 человек были привлечены к ответственности за появление в общественных местах в нетрезвом виде. Ещё 43 псковича понесли наказание за нарушения в сфере оборота алкоголя, за месяц были арестованы более 300 литров спиртного. Такие данные озвучил заместитель начальника УМВД России по городу Пскову полковник полиции Василий Софин на городском координационном совещании 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также Василий Софин сообщил, что за месяц были выявлены 165 преступлений, в том числе 2 убийства, 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью человека,  6 грабежей, 19 мошенничеств.

По его словам, более 3 тысяч человек были задержаны за совершение административных правонарушений. Кроме того, в июле полицейские изъяли 12 единиц оружия. 

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