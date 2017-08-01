В Дедовичах Турчак пообещал ремонт в больнице и опроверг слухи о закрытии ГРЭС

16:49, 01 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 1 августа, губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе общения с пациентами и врачами Дедовичской районной больницы пообещал медучреждению ремонт и опроверг слухи о закрытии Псковской ГРЭС.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, пациенткам в одной из палат глава региона сказал: «Ремонт скоро будем здесь делать. По поводу ГРЭС — никто станцию не закрывает, это все слухи, до 2020 года она полностью загружена. Поправляйтесь!». Он добавил, что ремонт 3-го этажа больницы должен быть завершён уже до конца 2017 года.

Затем в ходе общения с месестрами больницы губернатору вновь пришлось отвечать на вопрос о ГРЭС: «Этот объект никто не закроет, так как он резервный. Он будет работать в том объёме, который заявлен в программе до 2020 года. Никаких решений по поводу ГРЭС не принималось. Мы с вами по одну сторону баррикад. Также, как и по больнице». При этом Турчак добавил: «Больницу никто не трогает, скоро вас усилит Игорь Иванович [Гуменюк, нынешний глава района, который проиграл в праймериз «Единой России» и не будет участвовать в предстоящих 10 сентября выборах главы муниципалитета — ПАИ]».

Кроме того, один из пациентов, пенсионер, пожаловался губернатору, что некоторые медикаменты ему приходится покупать самостоятельно. Андрей Турчак ответил, что больница должна закупать все назначенные больным лекарства самостоятельно и пообещал взять ситуацию под контроль. При этом он попросил обратившегося собрать все чеки за самостоятельно купленные лекарства и предоставить их в медучреждение.

Врач-стоматолог больницы поблагодарил главу региона за выделение средств на новый дентальный аппарат, так как до этого ему приходилось работать на оборудовании 1996 года выпуска. «Мы уже нашли компанию, скоро закупим. Если вы поддержите нас с другим оборудованием, конечно, было бы тоже неплохо».

«Ну давайте ещё одну машину мы изыщем возможность приобрести», — отреагировал губернатор.