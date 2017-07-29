340 нетрезвых водителей были задержаны на дорогах Пскова в этом году

16:51, 01 августа 2017, ПАИ

Стабильной назвал обстановку на дорогах Пскова в июле начальник городского УГИБДД Владимир Папорт. Он также отметил снижение аварийности и сокращение числа погибших. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с координационного совещания по итогам июля, которое глава Пскова Иван Цецерский провёл сегодня, 1 августа.

Владимир Папорт сообщил, за 7 месяцев текущего года на дорогах Пскова погибли 6 человек, за июль – один. С января по июль включительно в городе выявили 18 тысяч административных правонарушений по линии ГИБДД. К ответственности были привлечены 1,5 тысячи пешеходов.

По словам заместителя начальника УМВД России по Пскову Василия Софина, в июле был выявлен 71 нетрезвый водитель, при этом 19 человек привлечены к ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За семь месяцев, добавил Владимир Папорт, в Пскове задержали 340 пьяных водителей, 77 – повторно.