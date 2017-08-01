Опыт властей Пскова позволит справиться со всеми поставленными задачами, уверен федеральный инспектор

17:06, 01 августа 2017, ПАИ

Опыт главы Пскова и администрации города позволит справиться со всеми поставленными задачами, заявил главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин по итогам координационного совещания у главы города 1 августа. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Калинин отметил, что на сегодняшнем совещании совершенно правильно и обоснованно обсуждались существующие проблемы и пути их решения, были правильно сформулированы задачи работы администрации города: подготовка к новому учебному году, отопительному сезону и проведению избирательной кампании.

«Эти вопросы все значимые», - сказал Андрей Калинин и отдельно остановился на подготовке к отопительному периоду. Он заметил, что не было бы года, когда Псков не получал паспорт готовности, но проблемы всегда существуют, в том числе с финансированием, задолженностями. Поэтому он пожелал, чтобы власти города обратили внимание на этот вопрос, а также на обеспечение правопорядка на выборах-2017.

Кроме того, федеральный инспектор попросил городскую информацию рассказать о ходе выполнения программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. «Хотелось бы уйти отсюда с уверенностью, что она будет реализована в указанный главой государства срок», - заявил он. По словам Андрея Калинина, это одно из самых серьезных обязательств государства перед гражданами, и обратил внимание, что программа считается законченной, когда люди уже фактически заселились в новые квартиры.

Заместитель главы администрации города Татьяна Иванова заверила, что все идет по графику, и каких либо рисков нарушения сроков реализации программы в Пскове нет.