Иван Цецерский попросил полицию «максимально корректно» отнестись к десантникам 2 августа

17:14, 01 августа 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский попросил полицейских «максимально корректно» отнестись к десантникам 2 августа, в День ВДВ. «Наши десантники проводят 2 августа очень интенсивно, бурно, это их день», - заявил он на координационном совещании 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский поручил УМВД состыковаться с общественным патрулем и военными, и усилить патрули в традиционных местах дислокации десантников в этот день. «Нам надо не посрамить десантную дивизию», - подчеркнул глава города.

Выступавший на совещании представитель 76-й дивизии отметил, что подготовка к Днб ВДВ идёт полным ходом.

Также он сообщил, что в ближайшее время десантников ожидают полковые тактические учения с приездом высшего командования из Москвы, а также запланированные на сентябрь совместные учения «Запад-2017».

Иван Цецерский пожелал успехов на учениях и отметил, что «самое главное - никого не потерять».

Он также поручил привести в порядок территории военных городков в преддверии приезда высшего командования. «Я проезжал сегодня утром, есть на что обратить внимание», - заключил глава Пскова.