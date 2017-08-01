1,5 тысячи дворовых территории осталось паспортизировать в Пскове

17:21, 01 августа 2017, ПАИ

1,5 тысячи дворовых территории осталось паспортизировать в Пскове для включения в план ремонта дворов и общественных пространств в рамках партийного проекта «Городская среда» на 2018-2022 годы. Об этом сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов на координационном совещании у главы города 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Таратынов рассказал, что за основу взята паспортизация дворовых территорий, начатая в прошлом году. На данный момент почти полностью завершена инвентаризация дворов. Город разбит на 15 территорий, по каждой будет работать отдельная комиссия, в состав которой войдут сотрудники городской администрации, управляющих компаний, представители общественных объединений, маломобильные граждане, собственники жилья. По словам замначальника УГХ, уже в конце недели комиссии выйдут во дворы. На завершающем этапе будут выставлены целевые показатели - количество дворовых территорий, которые будут отремонтированы в последующие 5 лет. «Работа предстоит большая», - заметил Дмитрий Таратынов.

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что с сегодняшнего дня наступает активная работа УГХ. «Мы, конечно, уже очень много сделали: в этом году 81 двор будет отремонтирован по разным программам. Но, тем не менее, нам есть еще, что делать», - добавил он и напомнил, что в 2019 году в Пскове пройдут Международные Ганзейские дни.