0
18:07
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
16:32
Тысяча чертей
15:02
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
14:36
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер
14:31
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
13:10
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
12:55
В августе будет объявлен конкурс на строительство кампуса ПсковГУ
Еще новости
Общество

1,5 тысячи дворовых территории осталось паспортизировать в Пскове

1,5 тысячи дворовых территории осталось паспортизировать в Пскове для включения в план ремонта дворов и общественных пространств в рамках партийного проекта «Городская среда» на 2018-2022 годы. Об этом сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов на координационном совещании у главы города 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Таратынов рассказал, что за основу взята паспортизация дворовых территорий, начатая в прошлом году. На данный момент почти полностью завершена инвентаризация дворов. Город разбит на 15 территорий, по каждой будет работать отдельная комиссия, в состав которой войдут сотрудники городской администрации, управляющих компаний, представители общественных объединений, маломобильные граждане, собственники жилья. По словам замначальника УГХ, уже в конце недели комиссии выйдут во дворы. На завершающем этапе будут выставлены целевые показатели - количество дворовых территорий, которые будут отремонтированы в последующие 5 лет. «Работа предстоит большая», - заметил Дмитрий Таратынов.

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что с сегодняшнего дня наступает активная работа УГХ. «Мы, конечно, уже очень много сделали: в этом году 81 двор будет отремонтирован по разным программам. Но, тем не менее, нам есть еще, что делать», - добавил он и напомнил, что в 2019 году в Пскове пройдут Международные Ганзейские дни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
01 августа 2017
До +30 потеплеет в Псковской области 2 августа
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
01 августа 2017
Митинг в день памяти воинов, погибших в Первой Мировой войне
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер
01 августа 2017
На День ВДВ в Псковской области ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер 1
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
01 августа 2017
Грозы и температура воздуха в пределах нормы ожидаются в Псковской области в августе
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
01 августа 2017
Погибших в Первую мировую войну вспоминают в Пскове (ВИДЕО)
В августе будет объявлен конкурс на строительство кампуса ПсковГУ
01 августа 2017
В августе будет объявлен конкурс на строительство кампуса ПсковГУ
Пять дедовичских озёр станут особо охраняемыми
01 августа 2017
Пять дедовичских озёр станут особо охраняемыми
Поголовье свиней в исправительной колонии в Середке уничтожено
01 августа 2017
Поголовье свиней в исправительной колонии в Середке уничтожено

Идет загрузка...