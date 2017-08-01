Группа работников псковского «Комбината благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты зарплаты

17:18, 01 августа 2017, ПАИ

Группа работников муниципального предприятия города Пскова «Комбинат благоустройства» заявила о прекращении работы из-за невыплаты им заработной платы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковоблсовпрофе, соответствующие уведомления руководству предприятия направили «около 15 работников».

По словам председателя первичной профсоюзной организации предприятия Владимира Бездорожев, задержка с выплатой заработной платы составляет уже 16 дней, а некоторым работникам не выплачены отпускные.

«За те семь лет, что я работаю на предприятии, с такой ситуацией сталкиваюсь впервые. Работа у нас есть, заказы есть, но выплата заработной платы не производится. При этом руководство не объясняет коллективу причины задержки. Если бы мы получили какие-то внятные объяснения, то воздержались бы от протестных действий, но на данный момент на контакт с нами руководство не идет», — отметил Владимир Бездорожев.

По его словам, сотрудники предприятия прекратили работу сегодня, 1 августа 2017 года. «На работу мы сегодня вышли только для того, чтобы обсудить положение дел и свои дальнейшие действия», — добавил председатель первичной организации.

Руководитель профсоюзной первичной организации добавил, что работники также обратились в Государственную инспекцию труда в Псковской области. «Ситуация крайне сложная, некоторые сотрудники готовы уволиться. Более того, на сегодня уже уволились несколько специалистов, в том числе опытный сварщик», — отметил он.

Напомним, МП «Комбинат благоустройства» сейчас находится в процессе реорганизации в муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированная служба».

«Когда встал вопрос о реорганизации предприятия, нам обещали сохранить трудовой коллектив. Но такая задержка заработной платы сохранению коллектива не способствует, это больше похоже на создание условий для сокращения сотрудников. И в таких условиях мы действуем строго по закону – до извещения о выдачи заработной платы работа прекращена», — заключил Бездорожев.

Отметим, в конце 2016 года была отклонена заявка «Комбината благоустройства» на участие в важнейшем для предприятия аукционе на выполнение работ по текущему содержанию искусственных дорожных сооружений (мостов, путепроводов, дамб) и содержанию систем водоотведения на территории муниципального образования «Город Псков» в 2017-2019 годах. Из-за этого и.о. руководителя предприятия Василий Салопов даже подавал жалобу в УФАС на учредителя — администрацию города.

В марте 2017 года стало известно о планах руководства предприятия по массовому сокращению сотрудников. Вопрос об отмене соответствующего приказа был решён при активном участии активистов ОНФ.