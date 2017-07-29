6 опор ЛЭП сбили псковские автомобилисты в июле

17:22, 01 августа 2017, ПАИ

В июле в Пскове пришлось заменить 6 опор линий электропередач, которые сбили автомобилисты. Об этом сообщил представитель «Псковэнерго» на координационном совещании у главы города 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также он рассказал, что за месяц в городе произошли 29 аварийных отключений электроэнергии, отремонтированы 15 кабельных линий. Также проведены 26 текущих ремонтов подстанций.

Представитель энергокомпании добавил, что в августе планируется увеличить объем работ по освещению Пскова в преддверии 1 сентября.