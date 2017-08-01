0
13:42
Началась реставрация кровли на стенах Псковского кремля (ФОТО)
10:50
2 августа в псковской галерее «Цех» откроется выставка работ фотографов-экстремалов
17:34
«Голубые молнии», «Бит» и «Сувенир» споют в День ВДВ в Пскове
09:21
Неоновый демон против КГБ
16:09
Новый сезон в Псковском драмтеатре пройдёт без худрука
16:01
Месхиев: Кладько - добротный режиссёр, но доводить театр до края было уже нельзя
10:46
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
Еще новости
Культура

Псковский «Сказ» стал лауреатом Международного фестиваля в польском Белостоке

Псковский народный ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева вернулся из Белостока (Польша), где проходил 10-й Международный фестиваль музыки, искусства и фольклора «Подласка Октава Культур 2017». Это было юбилейное по счету мероприятие, на которое приглашались, в основном, лауреаты прошлых лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Псковский «Сказ» под руководством Константина Абабкова был лауреатом нескольких предыдущих фестивалей: первого, пятого, а теперь и нынешнего, десятого.

В этом году в фестивале принимали участие 28 профессиональных и самодеятельных коллективов из одиннадцати стран, в том числе Польши, Белорусии, России, Литвы, Израиля, Болгарии, Сербии, Хорватии, Грузии, Греции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Началась реставрация кровли на стенах Псковского кремля (ФОТО)
01 августа 2017
Началась реставрация кровли на стенах Псковского кремля (ФОТО)
2 августа в псковской галерее «Цех» откроется выставка работ фотографов-экстремалов
01 августа 2017
2 августа в псковской галерее «Цех» откроется выставка работ фотографов-экстремалов
«Голубые молнии», «Бит» и «Сувенир» споют в День ВДВ в Пскове
31 июля 2017
«Голубые молнии», «Бит» и «Сувенир» споют в День ВДВ в Пскове
Новый сезон в Псковском драмтеатре пройдёт без худрука
28 июля 2017
Новый сезон в Псковском драмтеатре пройдёт без худрука 2
Месхиев: Кладько - добротный режиссёр, но доводить театр до края было уже нельзя
28 июля 2017
Месхиев: Кладько - добротный режиссёр, но доводить театр до края было уже нельзя
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО)
26 июля 2017
Юлия Пересильд сыграла в мистическом хорроре и сериале про адвокатов (ВИДЕО) 3
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
25 июля 2017
Организаторы «Железного града» рассчитывают закрепить успех прошлогоднего фестиваля
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове
24 июля 2017
Фотовыставка «Жизнь продолжается» открылась в Пскове

Идет загрузка...