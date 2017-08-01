Псковский «Сказ» стал лауреатом Международного фестиваля в польском Белостоке

18:16, 01 августа 2017, ПАИ

Псковский народный ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева вернулся из Белостока (Польша), где проходил 10-й Международный фестиваль музыки, искусства и фольклора «Подласка Октава Культур 2017». Это было юбилейное по счету мероприятие, на которое приглашались, в основном, лауреаты прошлых лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

Псковский «Сказ» под руководством Константина Абабкова был лауреатом нескольких предыдущих фестивалей: первого, пятого, а теперь и нынешнего, десятого.

В этом году в фестивале принимали участие 28 профессиональных и самодеятельных коллективов из одиннадцати стран, в том числе Польши, Белорусии, России, Литвы, Израиля, Болгарии, Сербии, Хорватии, Грузии, Греции.