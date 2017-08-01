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Общество

Глава Пскова: Владелицы лошадей не хотят договариваться между собой

Владелицы лошадей, которые несмотря на все запреты продолжают катать детей в Детском парке Пскова, не хотят договариваться между собой. Об этом заявил глава города Иван Цецерский на координационном совещании 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский сообщил, что сейчас прорабатываются последние варианты, как быть с «лошадницами».

Напомним, что владельцы лошадей не только незаконно катают детей на конях в Детском парке Пскова, но и устраивают потасовки между собой. 25 июля власти Пскова провели встречу с «лошадниками», но достичь договорённости так и не удалось.

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