2 августа из-за празднования Дня ВДВ в Пскове временно изменится схема движения городских автобусов

17:34, 01 августа 2017, ПАИ

В среду, 2 августа, в связи с празднованием в Пскове Дня воздушно-десантных войск будет временно прекращено движение автотранспорта по площади Героев-десантников, а также по улице Кузнецкой от площади Героев-десантников до площади Победы в период с 9:30 до 10:45.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО "Псковпассажиравтотранс", в связи с этим временно изменится схема движения городских автобусов маршрутов №№ 2, 2А и 16. Они будут следовать по улице 128-й Стрелковой Дивизии (с остановкой на площади Героев-десантников), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях.