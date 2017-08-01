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Общество

На миллион рублей оштрафовал пожнадзор псковские организации за год

В этом году псковские организации оштрафованы на сумму более 1 млн рублей за нарушение требований пожарной безопасности, взысканы 447 тысяч. Об этом сообщила заместитель начальника отдела надзорной деятельности города Пскова Олеся Васильева на координационном совещании у главы города 1 августа, передаёт корреспондент  Псковского агентства информации.

Она добавила, что только в июле в Пскове проведены 57 проверок, 48 из них – внеплановые. По итогам рейдов пожарный надзор выдал 42 предписания.

Олеся Васильева отметила, что благодаря профилактической работе в Пскове удалось достигнуть большого снижения погибших на пожарах: в этом году их всего 5, в прошлом – 11. В июле погибших на пожарах не зарегистрировано.

Также замначальника отдела надзорной деятельности сообщила, что в августе запланирована приемка образовательных учреждений и избирательных участков.

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