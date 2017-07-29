Похитителя кошелька из квартиры великолучанки задержали полицейские

17:58, 01 августа 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки раскрыли кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, из квартиры многоэтажного жилого дома по улице Горицкой у местной жительницы был украден кошелёк с находящимися в нем двумя банковскими картами. С данных карт злоумышленник снял 11 тыс. 300 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого установлена, им оказался безработный 39-летний местный житель. По данному факту проводится проверка.