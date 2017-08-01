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Общество

Второй этап операции «Мак-2017» стартовал в Псковской области

С 1 августа по 30 сентября на территории Псковской области проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017», направленной на выявление и уничтожение дикорастущих и незаконных посевов наркосодержащих растений, задержание лиц, причастных к незаконному распространению наркотиков, пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках проводимой операции правоохранительные органы организуют работу по выявлению и перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, а также проведут мероприятия, направленные на задержание и привлечение к ответственности перевозчиков и сбытчиков запрещенных веществ.

Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания  наркосодержащих растений, можно сообщать в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам: «телефон доверия» - (8112) 59-22-33, телефон дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49, телефон дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области – (8112) 59-37-00.

Кроме того, сообщение можно отправить через сайт УМВД России по Псковской области, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков: ukonpskov@mvd.ru.

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