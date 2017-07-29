Велосипед украл безработный из подъезда дома по улице 23 Июля в Пскове

18:31, 01 августа 2017, ПАИ

Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пскову задержали гражданина, подозреваемого в краже велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 24 июля из подъезда дома по улице 23 Июля был похищен велосипед, принадлежащий местной жительнице. В связи с этим она обратилась с заявлением в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате проведенной работы полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 35-летний безработный, ранее неоднократно судимый пскович.

В рамках расследования устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.