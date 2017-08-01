В Псковской ИФНС сменился руководитель
Татьяна Кокарева покинула пост начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Псковской области. Об этом сообщил глава города Иван Цецерский на координационном совещании 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Глава Пскова заочно поблагодарил Татьяну Кокареву за совместную работу.
Исполняющей обязанности начальника инспекции назначена Анна Кутузова. Иван Цецерский пожелал ей успехов на испытательном сроке и «избавится от приставки и. о.»