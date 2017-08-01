В Пскове прошёл круглый стол на тему общественного контроля за предстоящими выборами

17:56, 01 августа 2017, ПАИ

Сегодня, 1 августа, в Пскове прошёл круглый стол, участники которого обсудили тему общественного контроля на предстоящих 10 сентября выборах в Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, в заседании принял участие член Совета Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников. Данная ассоциация объединяет некоммерческие организации, которые осуществляют общественный контроль над выборами и избирательными процессами.

Также в заседании приняли участие председатель облизибиркома Николай Цветков, секретарь Общественной палаты региона Валерий Павлов, председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев, руководитель аппарата регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева, председатель Совета молодых юристов Ассоциации Арсения Разумовская, директор областной общественной организации «Центр устойчивого развития Псковской области», член Общественной палаты г. Пскова Семен Никонов, а также представители политических партий, члены Молодежного парламента, члены Совета молодых юристов, члены регионального избиркома и представители общественных организаций.

Открывая круглый стол, Николай Цветков отметил важную роль Ассоциации «Гражданский контроль», которая проводит мониторинг в регионах не только в день голосования, но и проверяет готовность регионов к выборам, проводит встречи с общественными организациями.

Также Цветков проинформировал присутствующих о ходе выдвижения и регистрации кандидатов для участия в выборах в органы местного самоуправления и госвласти. Также он рассказал, что на предстоящих выборах будут применяться видеонаблюдение, КОИБы, QR-коды, будут работать «Горячие линии» для избирателей.

Член Совета Ассоциации Олег Иванников подчеркнул, что главная задача «Гражданского контроля» не допустить нарушение избирательного законодательства. «Прежде всего, свою деятельность мы строим на взаимоотношении со здравыми общественными силами, которые не равнодушны к электоральным процессам, происходящим в государстве», — добавил он. По мнению г-на Иванникова, на территории Псковской области традиционно избирательные кампании проходят достаточно интересно и конкурентно.

«Мы тесно работаем с избирательными комиссиями, но основную информацию мы получаем от общественников. Есть то, что нас отличает от других общественных организаций, которые занимаются избирательным законодательством - мы стараемся не кричать о нарушениях, а быстро их локализовать и на перспективу больше не допускать. Это наша основная задача», — заключил представитель ассоциации.