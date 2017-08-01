0
10:28
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
16:49
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
15:06
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
12:28
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
11:16
Избирательная память
12:01
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
12:41
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
Еще новости
Политика

В Пскове прошёл круглый стол на тему общественного контроля за предстоящими выборами

Сегодня, 1 августа, в Пскове прошёл круглый стол, участники которого обсудили тему общественного контроля на предстоящих 10 сентября выборах в Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, в заседании принял участие член Совета Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Олег Иванников. Данная ассоциация объединяет некоммерческие организации, которые осуществляют общественный контроль над выборами и избирательными процессами.

Также в заседании приняли участие председатель облизибиркома Николай Цветков, секретарь Общественной палаты региона Валерий Павлов, председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев, руководитель аппарата регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева, председатель Совета молодых юристов Ассоциации Арсения Разумовская, директор областной общественной организации «Центр устойчивого развития Псковской области», член Общественной палаты г. Пскова Семен Никонов, а также представители политических партий, члены Молодежного парламента, члены Совета молодых юристов, члены регионального избиркома и представители общественных организаций.

Открывая круглый стол, Николай Цветков отметил важную роль Ассоциации «Гражданский контроль», которая проводит мониторинг в регионах не только в день голосования, но и проверяет готовность регионов к выборам, проводит встречи с общественными организациями.

Также Цветков проинформировал присутствующих о ходе выдвижения и регистрации кандидатов для участия в выборах в органы местного самоуправления и госвласти. Также он рассказал, что на предстоящих выборах будут применяться видеонаблюдение, КОИБы, QR-коды, будут работать «Горячие линии» для избирателей.

Член Совета Ассоциации Олег Иванников подчеркнул, что главная задача «Гражданского контроля» не допустить нарушение избирательного законодательства. «Прежде всего, свою деятельность мы строим на взаимоотношении со здравыми общественными силами, которые не равнодушны к электоральным процессам, происходящим в государстве», — добавил он. По мнению г-на Иванникова, на территории Псковской области традиционно избирательные кампании проходят достаточно интересно и конкурентно.

«Мы тесно работаем с избирательными комиссиями, но основную информацию мы получаем от общественников. Есть то, что нас отличает от других общественных организаций, которые занимаются избирательным законодательством - мы стараемся не кричать о нарушениях, а быстро их локализовать и на перспективу больше не допускать. Это наша основная задача», — заключил представитель ассоциации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области 52 человека получили отказ в регистрации кандидатами в депутаты Псковской гордумы Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России» Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Великолукскую гордуму «Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1265 кандидатов на региональные выборы выдвинула «Единая Россия» Избирательная память На должность главы Пыталовского района претендуют только женщины Почти 2000 кандидатов выдвинулись на выборы-2017 в Псковской области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
01 августа 2017
«Родина» и КПРФ лидируют по доле кандидатов с судимостями на предстоящие выборы в Псковской области
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России»
31 июля 2017
Двойное гражданство оказалось у кандидата в Псковскую гордуму от «Справедливой России» 5
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму
28 июля 2017
«Гражданской платформе» отказано в регистрации списка кандидатов на выборы в Псковскую гордуму 1
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка
28 июля 2017
Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка 1
Избирательная память
26 июля 2017
Избирательная память 9
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
25 июля 2017
Гдовское собрание приняло отставку главы района Михаила Разумнова
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж
24 июля 2017
Потенциальный кандидат от «Яблока» скрыл свои судимости за уклонение от службы и грабеж 10
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда
23 июля 2017
Прокуратура не нашла бездействия подрядчика ремонта дороги на улице Труда 2

Идет загрузка...