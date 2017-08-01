За неделю в Псковской области к врачам обратились 147 укушенных клещами человек

18:16, 01 августа 2017, ПАИ

В период с 26 июля по 1 августа 2017 года в лечебно-профилактические учреждения Псковской области с жалобами на укусы клещей обратились 147 человек, в том числе 27 детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров.

Он отметил, что за указанный период укусы клещей были зарегистрированы во всех районах области кроме Дновского, Красногородского, Куньинского, Локнянского и Палкинского.

Наибольшее количество обратившихся зафиксировано в Пскове (47 человек, в том числе 7 детей), за ними следуют Невельский (16/3) и Гдовский (14/5) районы, а также Великие Луки (8/1) и Пустошкинский (8/2) районы.

Всего с начала опасного сезона в лечебно-профилактические учреждения из-за укусов клещей обратилось 2885 человек, в том числе 768 детей.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

В связи с этим гражданам, посещающим леса и садоводческие товарищества, приближённые к лесным массивам, рекомендуется соблюдать меры профилактики:

— собираясь в лес, одеваться так, чтобы исключить заползание клещей под одежду (брюки заправляйте в обувь, рубашку – в брюки, плотно застегивайте ворот и манжеты рукавов);

— наносить на одежду репелленты, которые можно купить в аптеках и хозяйственных отделах магазинов;

— в лесу чаще осматривать одежду и открытые участки тела;

— выбирать для отдыха в лесу сухие, солнечные, не захламленные поляны, где нет травостоя, зарослей кустарника;

— избегать заросших берегов, не устраивать свалок, так как они привлекают грызунов, которые являются распространителями клещей;

— по возвращении из леса осмотреть (лучше в нежилом помещении) одежду, тело, букеты, корзины, сумки, а также животных, если брали их с собой, снятых клещей сжигать, ни в коем случае не раздавливать руками;

— употреблять только кипяченое козье и коровье молоко;

— после укуса клещом обращаться в кабинет инфекционных заболеваний по адресу: г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 23; Школьная, д. 24, либо в районную поликлинику.

Также необходимо помнить, что болеют клещевым энцефалитом и дикие животные, домашний скот, собаки и птицы.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 21а, телефон 66-42-80; г. Великие Луки, ул. Тимирязева, д. 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (ул. Коммунальная, д. 23, телефон 56-55-63).

Анализы — платные, так как не являются медицинской услугой. Исследование клеща на вирус энцефалита стоит 500 рублей; на энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз — 1100 рублей (за 4 инфекции).

Центр гигиены и эпидемиологии и все его филиалы по области имеет лицензию на дезинфекционные (уничтожение насекомых) и дератизационные (уничтожение грызунов) работы и готовы обрабатывать современными препаратами участки, в том числе садовые, от комаров и клещей по цене 1059,60 рублей за 1000 квадратных метров (телефон 66-42-93).