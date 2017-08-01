78 безработных псковичей трудоустроились в июле

18:39, 01 августа 2017, ПАИ

78 безработных жителей Пскова были трудоустроены в июле, также на работу отправился 21 несовершеннолетний. Об этом сообщил представитель городского Центра занятости на координационном совещании у главы Пскова 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В прошлом месяце в центре занятости были представлены 254 вакансии, работу искали 345 человек. Порядка 20-35 организаций заявили о сокращении 95 человек.

Докладчик также проинформировал, что по данным на 21 июля задолженность по зарплате в Пскове составляла 13 млн 495 тыс. рублей. Долги образовались у 7 организаций, при этом наибольшая сумма – 12 млн рублей – приходится на ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». На совещании отмечалось, что задолженности по зарплате не должно быть даже в течение суток, поскольку за это установлен значительный штраф.